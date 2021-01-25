Актриса Азия Ардженто обвинила режиссера "Форсажа" в домогательствах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Итальянская актриса Азия Ардженто заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны американского режиссера Роба Коэна. Она подтвердила эти заявления в комментарии для Variety, ранее она высказала обвинения в Il Corriere della Sera и других итальянских СМИ.

По словам Ардженто, Коэн, который снял первый фильм "Форсаж" из одноименной серии, опоил ее наркотиком ГОМК (известен как жидкий экстази". Утром актриса проснулась голой в кровати режиссера. По ее словам, Коэн изнасиловал ее во время съемок фильма 2002 года "Три икса".

Ардженто отмечает, что рассказывает о произошедшем в своей автобиографии. Она сообщила, что не сразу рассказала о произошедшем, так как не сразу поняла, что случилось. Потом ей объяснили, как действует наркотик, и она поняла, что произошло.

Актриса сказала, что не хотела начинать очередное разбирательство о домогательствах, но решила все же признаться, после того как две женщины заявили о домогательствах со стороны Коэна. В том числе и дочь режиссера.

В 2019 году женщина, чье имя СМИ не называли, сообщила, что Коэн в 2015 году опоил ее и изнасиловал, пока она была без сознания. Позднее с обвинениями в адрес режиссера выступила его дочь, заявившая, что подверглась домогательствам, когда была ребенком.

Коэн отверг как прошлые обвинения, так и обвинения Ардженто.

Сама итальянская актриса, активная участница движения #MeToo, ранее обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. При этом сообщалось, что она заплатила ​молодому актеру, обвинившем ее в совращении, $380 тысяч.