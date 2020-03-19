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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19
Город Канн (архив)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Организаторы Каннского кинофестиваля перенесли даты проведения с середины мая.

Предположительно, фестиваль перенесут на конец июня. Окончательное решение о новых датах примут позже, после консультаций с министерством здравоохранения Франции и мэрией города Канн.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае. В этом году он должен был пройти с 12 по 23 мая.

кино Каннский кинофестиваль

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