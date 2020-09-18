Бюджет "Кинотавра" сократился втрое из-за коронавируса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи подводят итоги 31-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", бюджет которого в этом году был на 30% меньше, чем в прошлые годы.

"Мы (дирекция кинофестиваля - ИФ) сделали все возможное, чтобы не распространить коронавирусную инфекцию. В этом году было аккредитовано в три раза меньше человек, чем в прошлом году. Это около тысячи", - сказала на итоговом брифинге в пятницу директор фестиваля Полина Зуева. Она отметила, что представителей СМИ было аккредитовано в два раза меньше, всего 100 человек.

"Бюджет кинофестиваля составил 125 млн рублей, что на 30% меньше, чем в прошлые годы", - сказала Зуева.

По ее словам, количество онлайн-просмотров программы кинофестиваля составило от 700 в сутки с географией от Австралии до Канады.

В свою очередь, президент "Кинотавра" Александр Роднянский заявил, что в этом году из-за угрозы распространения COVID-19 количество участников и гостей фестиваля было в четыре раза меньше.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", какое обновление ожидает "Кинотавр" из-за пандемии, президент кинофестиваля сказал: "Он (коронавирус - ИФ) дал всем такую возможность - возможность обновления, я это имел ввиду. Надо всем менять форматы. Какие-то элементы нового формата (проведения кинофестиваля - ИФ) нам и участникам показались разумными и для будущего".

Между тем программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева сообщила агентству, что в кризисный период продюсеры не боятся поддерживать молодых неизвестных режиссеров.

"Семь картин (кинофестиваля - ИФ) поддержаны министерством культуры РФ и пять - фондом "Кинопрайм", очень часто они объединяют бюджеты", - отметила программный директор.

"Мне кажется, что молодые остаются в фокусе интересов государства и частного фонда "Кинопрайм", и абсолютно независимых инвесторов. Поэтому мы с ними очень активно работаем и даже вступаем в диалоги с молодыми продюсерами. Молодые интересуют очень многих", - заключила Алиева.

31-ый открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проводится в Сочи с 11 по 18 сентября.