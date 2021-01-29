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Прощание с актером Лановым пройдет 1 февраля в театре Вахтангова

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет 1 февраля в Театре имени Вахтангова, похоронят его на Новодевичьем кладбище, сообщил директор театр Кирилл Крок.

"Василий Семенович как полный кавалер всех наград будет похоронен на Новодевичьем кладбище в понедельник, прощание пойдет в театре", - сказал Крок журналистам в пятницу.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. 2 января артист был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января артисту стало хуже, и его перевели в реанимацию.

Советский и российский актер театра и кино, общественный деятельи театральный педагог Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Еще во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме "Аттестат зрелости", а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Щукина.

С 1957 года Лановой - актер Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Бернарда Шоу ("Милый лжец") и многие другие.

За свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.

Василий Лановой

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