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Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию
Актер Василий Лановой
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, переведен в реанимацию из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщил "Интерфаксу директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Он находится в реанимации, под наблюдением врачей. Вчера ему в ночи стало плохо, осложнения после коронавируса", - сказал Крок.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. Как сообщил "Интерфаксу" директор театра Вахтангова, решение о госпитализации артиста было принято из-за возраста. Также коронавирус подтвердился у супруги Ланового, народной артистки РСФСР Ирины Купченко.

Василий Лановой Кирилл Крок Вахтанговский театр Коронавирус

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