"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

Алексей Агранович Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Художественным руководителем московского "Гоголь-центра" назначен режиссер и актер Алексей Агранович, он вступит в должность 26 февраля, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте культуры. Там сослались на собственный приказ о назначении.

Прежний художественный руководитель театра Кирилл Серебренников оставит эту должность 25 февраля - в этот день с ним истекает трудовой договор.

Агранович уточнил "Интерфаксу, что контракт с ним еще не подписали: "надеюсь, что подпишем контракт в ближайшее время".

Слухи о том, что мэрия решила не заключать с Серебренниковым новый контракт, появились в СМИ на прошлой неделе. Сам он 9 февраля подтвердил, что уйдет из "Гоголь-центра", но театр продолжит жить "потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей". Комментируя свой уход, он поблагодарил в том числе своих "врагов за уникальный опыт", который помог ему "разобраться во многих важных вещах".

Ассоциация театральных критиков просила руководителя Департамента культуры Александра Кибовского оставить Серебренникова в "Гоголь-центре", указывая, что "Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова, а Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра"".

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президент Дмитрий Песков отметил, что в Кремле "не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера". "Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт", - продолжил он и выразил уверенность, что "талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты".

Алексею Аграновичу 50 лет. Он окончил ВГИК, и с 1995 года играет в театре и кино, занимается режиссурой и организует фестивали и спецмероприятия, в том числе церемонии вручения премий "Золотой Орел" и ТЭФИ и церемоний открытия и закрытия ММКФ и "Кинотавра".

Как театральный режиссер он работал в "Театре Антона Чехова", "Квартете И" и "Гоголь-центре".

На телевидении в 2000-х он был одним из ведущих программы "Футбол России" телеканалов "Россия" и "Спорт", также режисером и ведущим скетч-шоу "РЕН ТВ" "Улица Гоголя".