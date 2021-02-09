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Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Он поблагодарил в том числе врагов за уникальный опыт

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"
Режиссер Кирилл Серебренников
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников сообщил, что уходит из театра. Он опубликовал в инстаграме фрагмент письма из Департамента культуры с напоминанием о том, что контракт с ним истекает 25 февраля.

Дело "Седьмой студии"

Серебренников отметил, что ""Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить, "потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей".

Он поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт", который помог ему "разобраться во многих важных вещах".

Сотрудников он призвал сделать так, "чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас".

Ранее о том, что власти Москвы решили не возобновлять договор с Серебренниковым, сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники. Отмечалось, что в связи с восьмилетием Гоголь-центра он произнес по сути прощальную речь. Официально режиссер тогда только подтвердил, что срок контракта с ним истекает, но от дальнейших комментариев отказался.

7 февраля стало известно, что Ассоциация театральных критиков в открытом письме попросила руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Серебренникова худруком "Гоголь-центра".

Кирилл Серебренников возглавил столичный Театр имени Гоголя летом 2012 года по предложению тогдашнего главы Департамента культуры Сергея Капкова. Вскоре в театре возник конфликт, часть артистов были недовольны новым руководителем. В декабре на тогдашнего директора театра Алексея Малобродского напали у служебного входа в театр. В январе 2013 года Серебренников заявил, что руководство театра регулярно получает угрозы, и принято решение пожаловаться в полимцию. Тем не менее, уже в начале февраля он открыл обновленный "Гоголь-центр" на своей площадке. Он значительно обновил репертуар и стиль театра, и превратил его одно из самых модных мест Москвы.

В июне 2020 года Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам условно за мошенничество по делу "Седьмой студии". Приговор ему не запретили занимать административные должности в учреждениях культуры. Обжаловать приговор он отказался, сославшись на усталость от долгого процесса.

Открытие "Гоголь-центра" под руководством Серебренникова

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Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников в фойе "Гоголь-центра", который открылся на базе московского драматического театра им. Гоголя после реставрации.Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин и основатель театра "Лицедеи" Вячеслав Полунин (слева направо) в "Гоголь-центре", который открылся на базе московского драматического театра им. Гоголя под руководством Кирилла Серебренникова после реставрации.Телеведущая Ксения Собчак в "Гоголь-центре", который открылся на базе московского драматического театра им. Гоголя под руководством Кирилла Серебренникова после реставрации.В "Гоголь-центре", который открылся на базе московского драматического театра им. Гоголя под руководством Кирилла Серебренникова после реставрации.В "Гоголь-центре", который открылся на базе московского драматического театра им. Гоголя под руководством Кирилла Серебренникова после реставрации.
Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников в фойе "Гоголь-центра", который открылся на базе московского драматического театра им. Гоголя после реставрации.
Кирилл Серберенников Гоголь-Центр Москва Минкультуры Депкультуры Александр Кибовский

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