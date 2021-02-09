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Калягин счел, что ситуация с Серебренниковым может усилить напряжение в обществе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин считает, что решение департамента культуры Москвы не продлевать контракт с худруком "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым может привести к усилению напряженности в общественных настроениях.

"Никто не оспаривает право учредителя принимать то или иное решение. Никто не пытается влиять на любое решение или корректировать его, но у общества есть право знать, почему оно принято. Какие мотивы не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым? (...) Зачем устраивать этот фарс с политическим подтекстом? Зачем провоцировать напряжение в обществе, и без того наэлектризованном?", - сказал Калягин "Интерфаксу" во вторник.

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При этом он отметил, что у департамента культуры Москвы, который принял решение не продлевать контракт с Серебренниковым, есть такое право, более того, Трудовой кодекс предусматривает расторжение трудового договора с руководителем без каких-либо предосудительных действий с его стороны и даже без объяснения причин.

Ранее во вторник в департаменте культуры Москвы "Интерфаксу" сообщили, что новым худруком "Гоголь-центра" назначен режиссер Алексей Агранович, он вступит в должность 26 февраля.

В свою очередь Агранович сказалл "Интерфаксу", что контракт с ним еще не подписан. "Надеюсь, что подпишем в ближайшее время", - добавил он.

Ранее Серебренников сообщил в соцсетях, что покидает свой пост. Согласно фотографии на странице Серебренникова, его трудовой договор истекает 25 февраля.

Серебренников в Басманном суде

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театр Александр Калягин

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