Театральные критики призвали оставить Серебренникова худруком "Гоголь-центра"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация театральных критиков (АТК) направила открытое письмо руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с предложением оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя "Гоголь-центра".

Срок действия договора истекает 25 февраля. "Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление "Гоголь-центра". Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать: "Гоголь-центр", созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра", отмечают критики.

В ассоциации отметили, что в театре сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. "Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем "Гоголь-центра" и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе", - подчеркнули в обращении.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник о том, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно за мошенничество по делу "Седьмой студии". Приговором ему не запретили занимать административные должности в учреждениях культуры.