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Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пятнадцать картин вошли в основной конкурс Международного Берлинского кинофестиваля, сообщили в четверг организаторы смотра.

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"Эти 15 фильмов из 16 стран, которые будут бороться за Золотого и Серебряного медведей, показывают, как кинематографисты реагируют на текущие глобальные потрясения с помощью глубоко личных фильмов", - говорится в сообщении организаторов.

Среди картин, отобранных на фестиваль, работы из Франции, Румынии, Ирана, Германии, Японии, республики Кореи, Венгрии, Мексики, Грузии. Как отметили организаторы, "этот конкурс менее богат, но очень плотен по содержанию и стилю".

Большинство фильмов, попавших в основной конкурс Берлинале, - это работы режиссеров, уже побывавшие на фестивале.

Из-за коронавирусных ограничений, картины, представленные в конкурсе, будут показаны онлайн только для профессиональной аудитории - представителей индустрии и прессы.

Берлинский международный кинофестиваль, которые традиционно проходит в конце февраля, из-за пандемии коронавируса пройдет в два этапа: в марте (с 1 по 5 марта) пройдет индустриальная часть фестиваля в онлайн-формате, а в июне (9 по 20 июня) - открытые показы фильмов для широкой публики.

Берлинский кинофестиваль

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