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На Берлинале откажутся от наград за лучшие мужские и женские роли

На Берлинале откажутся от наград за лучшие мужские и женские роли
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На Берлинском международном кинофестивале, который будет организован в 2021 году, не будет разделения наград по гендерному принципу.

Как сообщается на сайте Берлинале, номинаций на лучшие мужскую и женскую роль не будет. Жюри будет выбирать лучших исполнителей главных ролей и актеров второго плана.

Всего на фестивале будет восемь номинаций. Из списка исключен приз "Серебряный медведь Альфреда Бауэра". Ранее сообщалось, что вручение этой награды, присуждавшейся с 1987 года за открытие новых путей в киноискусстве, было приостановлено из-за возможной причастности первого директора Берлинале к нацистскому режиму. На сайте кинофестиваля сообщается, что результаты проверки будут обнародованы в конце лета.

Проведение фестиваля планируется 11-21 февраля в обычном режиме с соблюдением тех правил безопасности, которые будут актуальны на тот момент.

Берлинале

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