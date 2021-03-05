"Золотого медведя" Берлинале получила картина Раду Жуде

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Золотого медведя" на 71-м кинофестивале Берлинале получил фильм румынского режиссера Раду Жуде "Bad Luck Banging or Loony Porn" ("Неудачный секс, или Безумное порно"). Церемония награждения прошла онлайн.

В картине рассказана история школьной учительницы, чьи личные данные попали в соцсети и чья карьера и репутация оказались под угрозой.

Гран-при жюри получила лента "Колеса удачи и фантазии" японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути. Сюжет этого фильма разделен на три отдельные новеллы о любви.

"Серебряного медведя" 71-го Берлинале за лучший сценарий получил фильм "Вступление" южнокорейского режиссер Хон Сан Су. В 2020 году он получил приз Берлинале за лучшую режиссуру.

Награду за лучшую режиссуру получил Денеш Надь за венгерскую драму "Естественный свет".

"Серебряного медведя" за лучшую главную роль получила Марен Эггерт, сыгравшая в фильме "Я твой человек". "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана достался Билле Кизлингер, сыгравшей в фильме "Лес - я вижу тебя повсюду" венгерского режиссера Бенедека Флигауфа.

71-й Международный Берлинский кинофестиваль, который из-за пандемии проходит в два этапа, начался 1 марта. Открытые показы для зрителей пройдут с 9 по 20 июня: как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

В основной конкурс фестиваля вошли пятнадцать картин. Среди картин, отобранных на фестиваль, были представлены работы из Франции, Румынии, Ирана, Германии, Японии, Южной Кореи, Венгрии, Мексики, Грузии. Большинство фильмов, попавших в основной конкурс Берлинале, - это работы режиссеров, уже побывавших на фестивале. Из-за коронавирусных ограничений картины, представленные в конкурсе, были показаны онлайн только для профессиональной аудитории - представителей индустрии и прессы.