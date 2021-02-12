В Новой Москве отменили строительство картинной галереи

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы отменила проект строительства картинной галереи в деревне Рязаново в Новой Москве, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. Это произошло, потому что участок под стройку так и не начали осваивать.

Город в 2014 году заключил с инвестором договор аренды участка площадью 0,2 гектара для строительства галереи, напомнили в комитете. Галерея должна была быть достроена до середины декабря 2020 года.

"Однако инвестором не была оформлена соответствующая градостроительная документация, в связи с чем к строительству он не приступил", - сказала через пресс-службу глава ведомства Анастасия Пятова.

Сейчас чиновники обдумывают, что делать с этой землей.