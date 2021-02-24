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"Роскино" представит более 140 проектов на Европейском кинорынке EFM 2021

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Роскино" презентует более 140 проектов на Европейском кинорынке EFM 2021 (European Film Market) в рамках Берлинского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба "Роскино" в среду.

"Виртуальный зонтичный стенд "Роскино" на Европейском кинорынке EFM, который проходит в рамках ежегодного Берлинского международного кинофестиваля с 1 по 5 марта, объединит 39 российских компаний - производителей и дистрибуторов контента, которые представят более 140 проектов: фильмы, сериалы и анимацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам гендиректора "Роскино" Евгении Марковой, в 2021 году на фестивале будет презентовано более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая восемь сериалов и шесть анимационных проектов. Помимо площадки кинорынка, российские проекты участвуют в секции Berlinale Series Online Market, также в секции Berlinale Co-Production Market, где будут представлены возможности совместного кинопроизводства с Россией.

Отмечается, что в рамках стенда будут показаны кинокартины "Декабрь" Клима Шипенко, "Северный Ветер" Ренаты Литвиновой, "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, "Чернобыль" Данилы Козловского, "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофима, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, сериал "Чики" Эдуарда Оганесяна и многие другие.

Роскино EFM

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