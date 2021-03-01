Тиль Бреннер выступит на фестивале "Триумф джаза"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Определились хедлайнеры международного фестиваля "Триумф джаза", который в 21-й раз пройдет 11-13 марта в Москве в Светлановском зале Международного дома музыки. Фестиваль организует народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

В ММДМ выступят звезда европейского джаза, трубач-виртуоз Тиль Брённер (Германия), один из самых известных пианистов нового поколения - Эммет Коэн и его трио, американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, а также Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Как сообщили организаторы, помимо Москвы концерты в рамках фестиваля "Триумф джаза" пройдут в Санкт-Петербурге и Туле.