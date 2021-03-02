Малый драматический театр начал искать дворняжку на роль Муму

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Малый драматический театр (Театр Европы) в Санкт-Петербурге ищет дворняжку на роль Муму, поскольку прежняя исполнительница этой роли заболела. Объявление опубликовано в группе театра в социальной сети "ВКонтакте"

"Чтобы продолжать играть один из наших заветных спектаклей - "Муму" - мы ищем исполнительницу роли самой Муму и просим вашей помощи в поисках. Разыскивается собака: девочка, дворняжка любой наружности, небольшого размера, около полуметра в холке. (...) Надеемся, что вскоре "Муму" снова появится в афише", - говорится в сообщении.

Фотографии собак с информацией просят присылать на почту театра.

Собачка Глаша, ранее игравшая Муму, заболела и уже не вернется к работе, уточнили в театре. В сентябре СМИ сообщали, что у Глаши отказали задние лапы, ей сделали операцию. Она играла Муму в МДТ с 2016 года.