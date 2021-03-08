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Little Big отказались участвовать в отборе на "Евровидение" в 2021 году

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в 2020 году, не будет участвовать в отборе 2021 года. Год назад песенный смотр был отменен из-за пандемии коронавируса.

"К сожалению, или к счастью, группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении" в 2021 году", - сказал лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала во время национального отбора.

Он отметил, что после успеха песни "UNO" Little Big не хочет, чтобы их новую композицию сравнивали с хитом прошлого года. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.

Представителя России на международном конкурсе "Евровидение 2021" выберут зрительским голосованием на спецшоу на Первом канале.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, при этом решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

Клип на песню UNO ранее стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю его историю.

Little Big Евровидение

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