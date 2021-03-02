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"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате
Фото: Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в этом году в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, при этом решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщили организаторы конкурса.

"В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться при нынешних обстоятельствах. При этом организаторы надеялись, что мероприятие может пройти по "сценарию B" - в формате урезанной, но впечатляющей версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте конкурса во вторник.

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"Это решение было недавно подтверждено референс-группой "Евровидения", руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза", - отмечается в сообщении.

В рамках выбранного "сценария B" количество человек в каждой делегации будет сокращено по сравнению с предыдущими годами. Также будет уменьшено число журналистов, которые могут присутствовать на мероприятии. На самом шоу смогут находиться до 500 журналистов, а еще 1000 смогут освещать шоу в новом онлайн-пресс-центре.

Решение о том, может ли публика присутствовать на шоу и какие общественные мероприятия могут проводиться в рамках "Евровидения" в Роттердаме, будет принято позже, уточнили организаторы.

Всем участникам конкурса песни "Евровидение" из-за рубежа рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды, также они должны получить отрицательный тест на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до вылета. Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они едут на арену Роттердама Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой.

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"Наша цель ясна: предотвратить передачу вируса во время мероприятия. Если кто-то получает положительный тест на COVID-19, вступает в силу наш протокол изоляции, мы информируем соответствующие органы, следим за ситуацией и принимаем меры при необходимости. Если в результате участник не может выступать вживую, будет использована резервная запись", - сообщила исполнительный продюсер шоу 2021 года Ситсе Баккер.

"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

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