Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что и в этом году песенный конкурс "Евровидение" вновь не состоится в привычном формате.

В заявлении организаторов говорится, что все еще решается вопрос, как лучше провести смотр, но "нужно быть реалистами".

В 2020 году "Евровидение" должно было пройти в Роттердаме, но из-за пандемии коронавируса полноценный конкурс отменили. Вместо этого зрителям показали специальное шоу, было объявлено, что в 2021 году шоу также состоится в Роттердаме.

Организаторы ранее заявляли, что есть четыре плана проведения "Евровидения" в 2021 году. Первый предполагал, что конкурс состоится в том же формате, что обычно. Теперь стало известно, что от этой опции отказались. Остальные три варианта предполагают разный уровень коронавирусных ограничений, из которых четвертый вариант - это полный карантин с отсутствием живых выступлений или зрителей в Роттердаме и трансляцией из стран-участниц.

Ранее организаторы уже попросили конкурсантов записать свои живые выступления, чтобы показать их, если участники не смогут приехать или если не удастся провести в Нидерландах полноценное шоу. Тем не менее, один из рассматриваемых вариантов предполагает, что на конкурс приедет большинство или все представители стран, а в зале будет находиться какое-то количество зрителей.

Россию на "Евровидении" 2020 года должна была представить группа Little Big.