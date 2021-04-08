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Площадки вне США задействуют при проведении церемонии "Оскара"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар", кроме Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, пройдёт на площадках за пределами США, сообщили организаторы.

"93-я церемония "Оскар" состоится в воскресенье, 25 апреля в Union Station в Лос-Анджелесе, в театре Dolby и Highland Center в Голливуде и на зарубежных площадках через спутниковую связь", - говорится в сообщении организаторов.

КультураЗа "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картинЗа "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картинЧитать подробнее

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщало, что церемония, помимо США, пройдет на площадках в Европе - в Париже и Лондоне.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендуют "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Оскар США

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