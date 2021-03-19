Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в очном формате

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Организаторы премии американской киноакадемии "Оскар" намерены провести церемонию вручения наград в очном формате, принять участие через Zoom будет невозможно, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

"Конечно, вашей первой мыслью будет - можно ли это (церемонию в очном формате - ИФ) сделать безопасно? Ответ: да, можно (...) Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", - говорится в письме, которое публикует издание.

Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендуют "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.