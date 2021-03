Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар"

Фото: Andrew H. Walker/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская картина режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошла в список претендентов на "Оскар".

Как сообщили в понедельник организаторы премии, за награду в номинации будут бороться драма "Еще по одной" (Another Round) Томаса Винтерберга (Дания), мелодрама "Лучшая пора" (Better Days) Цзен Госян (Гонконг), документальная драма "Коллектив" (Collective) Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin) режиссера Каутер Бен Ханья (Тунис) и военная драма "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) режиссера Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Российский оскаровский комитет выдвинул картину Кончаловского на премию в номинации "Иностранный художественный фильм" в ноябре 2020 года, она вошла в шорт-лист премии. Ранее этот фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

"Дорогие товарищи!" - российский исторический художественный фильм, который посвящен событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске. В широкий прокат он вышел 12 ноября.

Андрей Кончаловский - киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее он был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля - в 2014 году за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 - за картину "Рай".

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.