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Михалков назвал "нравственным бешенством" новые правила "Оскара"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков считает новые требования Американской киноакадемии к претендентам на "Оскар" в категории "Лучший фильм" дискриминацией и "нравственным бешенством".

"Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря", - сказал Михалков на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как он относится к новым правилам и согласен ли он их соблюдать для получения награды.

Согласно новым правилам, картины, которые претендуют на награду в категории "Лучший фильм", должны соответствовать следующим стандартам. Так, по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Кроме того, треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития.

Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения. Подобные требования касаются съемочной группы. При этом соискателям премии обязательно выполнить хотя бы часть требований.

"Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но, когда я понимаю, что для того, чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила.... Советская цензура - это просто дети", - заявил Михалков.

Михалков в 1995 году был удостоен "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомлённые солнцем".

Вручении премии "Оскар" в этом году состоится в воскресенье, 25 апреля. За награды в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин.

Никита Михалков Оскар США

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