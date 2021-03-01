Хлоя Чжао стала обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Хлоя Чжао (Chloe Zhao) удостоена премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников" на 78-я церемонии вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая проходит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в понедельник по московскому времени.

За звание "Лучшего режиссера" боролись: Эмиральд Феннел, Дэвид Финчер, Реджина Кинг и Аарон Соркин.

Ранее картина Чжао была удостоена "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Минари" режиссера Ли Айзек Чун (США). В номинации также были представлены "Еще по одной" Томаса Винтерберга (Дания), "Ла Йорона" Хайро Бустаманте (Гватемала/Франция), "Вся жизнь впереди" Эдоардо Понти (Италия) и "Ты и я" Филиппо Менегетти (Франция/США).

Актеры Джоди Фостер и Дэниэл Калуя стали обладателями "Золотого глобуса" как лучшие актер и актриса второго плана.

Калуя получил награду за роль в фильме "Иуда и черный мессия", а Фостер - за картину "Мавританец".

В этой категории конкуренцию в мужской номинации составили Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Джаред Лето ("Дьявол в деталях"), Билл Мюррей ("Последняя капля"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"). В женской номинации также были представлены Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Оливия Колман ("Отец"), Аманда Сайфред ("Манк"), Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").

Лучшей оригинальной песней стала композиция "Io si (Seen)" из фильма "Вся жизнь впереди".

Кроме того, были вручены награды за вклад в развитии теле и киноиндустрии. Обладателем почётного "Золотого глобуса" за вклад в кинематограф стала имени обладательница четырех премия "Оскар" актриса Джейн Фонда, почетной награды за достижения в области телевидения была удостоен шестикратный лауреат премии "Эмми", сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.