Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошел в шорт-лист премии BAFTA

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

"Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм", - сообщила пресс-служба режиссера на его странице в фейсбуке.

Победители премии будут объявлены 11 апреля.

Картина "Дорогие товарищи!" ранее вошла в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Иностранный художественный фильм".

"Дорогие товарищи" - российский исторический художественный фильм, который посвящён событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съёмки фильма проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Андрей Кончаловский - киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, в 2014 году за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 - за картину "Рай".