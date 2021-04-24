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В Лос-Анджелесе раздали награды за худшие фильмы

В Лос-Анджелесе раздали награды за худшие фильмы
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - По традиции в преддверии церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе назвали худшие фильмы года.

Как сообщает Hollywood reporter, "Золотую малину" за худший фильм получила документальная картина "Абсолютное доказательство" о предполагаемой китайской кибератаке в ходе выборов 2020 года.

Американский бизнесмен и продюсер Майк Линделл, который сыграл в этом фильме и выступил в качестве режиссера, признан худшим актером.

Худшей актрисой назвали Кейт Хадсон за роль в фильме "Мьюзик", снятом певицей и автором песен Сией. Сама Сия удостоилась "Золотой малины", как худший режиссер.

Еще одну награду за сомнительные кинодостижения завоевала Мэдди Зиглер, которая сыграла в "Мьюзик" роль второго плана. В этой категории она обошла знаменитую Гленн Клоуз, которая за фильм "Элегия Хиллбилли" была номинирована и на Оскар, и на "Малину".

Еще один фильм, который будет представлен на вручении наград Американской киноакадемии, это "Борат 2" ("Следующий фильм о Борате"). Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Дональда Трампа Руди Джулиана появился в картине в роли самого себя и выиграл в двух номинациях "Золотой малины": "Худший актер" и "Худший экранный дуэт".

За худший сценарий был отмечен польский эротический фильм "365 дней". Картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим стала худшим ремейком.

Золотая малина

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