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Церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар", перенесенная из-за коронавируса с 28 февраля на 25 апреля, пройдет в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, из-за коронавирусных ограничений организаторы также планируют задействовать площадки в Европе.

Организаторы премии намерены провести церемонию вручения наград в очном формате. В отличие от многих премий, принять участие через Zoom будет невозможно. Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Впервые для проведения церемонии, которая состоится в воскресенье вечером (в ночь на понедельник по московскому времени) будут задействованы зарубежные площадки. По данным СМИ, церемония, помимо США, пройдет на площадках в Европе - в Париже и Лондоне. Вручение награды вновь пройдет без ведущего.

Номинанты

На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендуют "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Лучшим режиссером может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг ("Еще по одной") и Эмеральд Феннелл.

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Виола Дэвис за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", Андра Дэй за "Соединенные Штаты против Билли Холидея", Ванесса Кирби за "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорман за роль в фильме "Земля кочевников" и Кэри Маллиган за фильм "Девушка, подающая надежды".

Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звуки метала"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк") и Стивен Ён ("Минари").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Пятеро одной крови", "Манк", "Минари", "Новости со всех концов света" и анимационный фильм "Душа". В номинации за лучший адаптированный сценарий представлены "Отец", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами" и "Белый тигр".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Оливия Колман ("Отец"), Аманда Сейфрид ("Манк") и Юн Ю Чжун ("Минари"). В аналогичной мужской номинации представлены Саша Барон Коэн ("Суд над Чикагской семеркой"), Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилн (оба за "Иуда и Черный Мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"), Пол Раджи ("Звук металла").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Душа", "Путешествие на луну", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Вперед" и "Легенда о волках".

Официальная видеотрансляция церемонии в этом году пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Оскар Голливуд

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