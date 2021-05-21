Манижа в финале "Евровидения" выступит под пятым номером

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Певица Манижа, представляющая Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, выступит в финале под пятым номером, сообщается на официальном сайте конкурса.

Завершающий этап "Евровидения" пройдет 22 мая, в нём примут участие исполнители из 26 стран. Откроет финал конкурса представительница Кипра Елена Цагрину.

"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году. Россию на конкурсе представляет певица Манижа, которая стала победительницей национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит начиная с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.