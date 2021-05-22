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Финал "Евровидения" пройдёт в субботу в Роттердаме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Финал песенного конкурса "Евровидение", перенесённого из-за пандемии коронавируса, пройдёт в субботу в Роттердаме, Россию на нем представит певица Манижа с песней Russian Woman.

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За победу на конкурсе поборются представители 26 стран. По результатам двух полуфиналов, которые прошли 18 и 20 мая, в финал конкурса вышли представители 20 стран. Так, по итогам первого полуфинала кроме России в финал прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. По итогам второго полуфинала, в финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Кроме них в финале конкурса выступят страны "большой пятёрки", которые не принимают участие в отборе, - Германии, Франции, Испании, Великобритании и Италии. Также в финал сразу прошёл представитель страны проведения конкурса - Нидерландов.

"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году. Россию на конкурсе представляет певица Манижа, которая стала победительницей национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале. В финале она выступит под номером пять.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит начиная с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Евровидение Манижа

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