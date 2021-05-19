Манижа вышла в полуфинал "Евровидения" в Роттердаме

Выступление Манижи в первом полуфинале международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Представляющая Россию на Евровидении певица Manizha выступила в полуфинале конкурса с песней "Russian Woman".

Она вышла на сцену третьей после музыкантов из Литвы и Словении. В самом начале выступления Manizha была одета в объемное платье-конструкцию из лоскутов ткани, которые, как сообщалось ранее, прислали женщины из разных уголков России. Во время кульминации номера она вышла из конструкции в виде платья и продолжила номер с четырьмя бэк-вокалистами в золотых одеждах.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана. Она получила известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

В этом году Евровидение проходит на арене Ahoy в Роттердаме. Финал состоится 22 мая, пройдут по десять участников из двух полуфиналов.