Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 128 895 533+682 654

В Кремле не будут разбирать выбор песни от РФ для "конкурса певцов в нарядах куриц"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле дистанцировались от темы представительства России на очередном конкурсе "Евровидение".

Тема представительства РФ на этом конкурсе была поднята в ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в четверг, 1 апреля.

Ему напомнили, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко резко раскритиковала текст песни, которую певица Манижа планирует представить на конкурсе. Пресс-секретаря спросили, знакомы ли в Кремле с текстом этой композиции и как относятся к тому, что эта певица будет представлять Россию на "Евровидении".

"Речь идёт о конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены. Там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания. Поэтому выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями, этим занимается Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то комментировать и как-то в это вмешиваться", - сказал Песков.

8 марта стало известно, что певица Манижа с песней "Русская женщина" представит страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).

Участник от России был выбран по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

Евровидение Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

РКН потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров из Instagram

Главного внештатного нефролога Петербурга заподозрили в расчленении жены

Министр науки пообещал "отрегулировать" закон о просветительстве

ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Тверской области

Смоленская прокуратура проверит видео десятка убитых лосей

Генконсульству США во Владивостоке не хватает персонала для работы

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19
Пандемия коронавируса

ФАС вдвое снизила цену на вакцину "ЭпиВакКорона"

ФАС вдвое снизила цену на вакцину "ЭпиВакКорона"

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

Россия ввела единую минимальную цену на сигареты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');