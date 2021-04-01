В Кремле не будут разбирать выбор песни от РФ для "конкурса певцов в нарядах куриц"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле дистанцировались от темы представительства России на очередном конкурсе "Евровидение".

Тема представительства РФ на этом конкурсе была поднята в ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в четверг, 1 апреля.

Ему напомнили, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко резко раскритиковала текст песни, которую певица Манижа планирует представить на конкурсе. Пресс-секретаря спросили, знакомы ли в Кремле с текстом этой композиции и как относятся к тому, что эта певица будет представлять Россию на "Евровидении".

"Речь идёт о конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены. Там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания. Поэтому выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями, этим занимается Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то комментировать и как-то в это вмешиваться", - сказал Песков.

8 марта стало известно, что певица Манижа с песней "Русская женщина" представит страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).

Участник от России был выбран по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.