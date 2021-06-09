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Госпремию в области культуры получили митрополит Иларион и скульптор Рукавишников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лауреатами госпремии в области культуры за 2020 год стали митрополит Волоколамский, викарий патриарха Иларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Имена лауреатов 9 июня назвал помощник президента Владимир Толстой.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность госпремия вручена Григорию Алфееву, больше известном всем как митрополит Иларион", - сказал он и назвал митрополита "уникальным явлением в современной российской культуре, не имеющим аналогов по масштабу и разнообразию достижений, которые включают произведения литературы, музыкального искусства, искусства теледокументалистики и просветительские работы".

Хибла Герзмава удостоена премии за вклад в развитие отечественного и оперного искусства. Толстой назвал ее "настоящей оперной дивой", которая "она все годы служила и продолжает служить в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко" и исполнила в нем "буквально все ведущие партии для сопрано, существующие в репертуаре театра".

Рукавишников получит премию за вклад в развитие в развитие отечественной и мировой художественной культуры.

"Рукавишников - скульптур с мировым именем, он третий в династии знаменитых скульпторов: скульптором был его отец, его дед. Сам Рукавишников автор памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Феофану Греку, Федору Достоевскому, Ростроповичу, Чехову, Рахманинову, Набокову", - добавил Толстой.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается с 2005 года, ее вручают как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. В 2020 году указом президента размер премии увеличили с 5 млн до 10 млн рублей.

В разные годы ее лауреатами были поэты Бэлла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, композитор Григорович, певица Анна Нетребко, балерина Светлана Захарова, композитор Юрий Башмет, актриса Алиса Фрейндлих, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

митрополит Иларион Хибл Герзмвава Александр Рукавишников Владимир Толстой

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