Госпремию в области культуры получили митрополит Иларион и скульптор Рукавишников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лауреатами госпремии в области культуры за 2020 год стали митрополит Волоколамский, викарий патриарха Иларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Имена лауреатов 9 июня назвал помощник президента Владимир Толстой.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность госпремия вручена Григорию Алфееву, больше известном всем как митрополит Иларион", - сказал он и назвал митрополита "уникальным явлением в современной российской культуре, не имеющим аналогов по масштабу и разнообразию достижений, которые включают произведения литературы, музыкального искусства, искусства теледокументалистики и просветительские работы".

Хибла Герзмава удостоена премии за вклад в развитие отечественного и оперного искусства. Толстой назвал ее "настоящей оперной дивой", которая "она все годы служила и продолжает служить в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко" и исполнила в нем "буквально все ведущие партии для сопрано, существующие в репертуаре театра".

Рукавишников получит премию за вклад в развитие в развитие отечественной и мировой художественной культуры.

"Рукавишников - скульптур с мировым именем, он третий в династии знаменитых скульпторов: скульптором был его отец, его дед. Сам Рукавишников автор памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Феофану Греку, Федору Достоевскому, Ростроповичу, Чехову, Рахманинову, Набокову", - добавил Толстой.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается с 2005 года, ее вручают как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. В 2020 году указом президента размер премии увеличили с 5 млн до 10 млн рублей.

В разные годы ее лауреатами были поэты Бэлла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, композитор Григорович, певица Анна Нетребко, балерина Светлана Захарова, композитор Юрий Башмет, актриса Алиса Фрейндлих, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.