Путин в Кремле вручит государственные премии и золотые медали "Героя Труда"

В этот же день президент посетит Новую Третьяковскую галерею на Крымском валу

Медаль Героя Труда. Архивное фото Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, проведет церемонию вручения Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

Также в этот день президент вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации". Торжественные церемонии вручения пройдут в Кремле.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой ранее рассказал "Интерфаксу", что в этом году на церемонию будут приглашены лауреаты и небольшое количество гостей, что связано с пандемией коронавируса. При этом торжественного приема для лауреатов не будет второй год подряд.

За разработку и внедрение вакцин от коронавируса "Спутник V" и вакцины против лихорадки Эбола лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич.

Доктора физико-математических наук Евгений Александров и Валерий Запасский удостоены премии в области науки и технологий за создание и развитие нового научного направления - спектроскопии спиновых шумов - нового подхода к оптическим исследованиям магнитной энергетической структуры физических объектов.

Третьими лауреатами госпремии стали создатели нового подхода к лечению, реконструкции и реабилитации злокачественных опухолей головы и шеи, который увеличивает выживаемость пациентов до 95% - Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров.

Государственные премии в области литературы и искусства будут вручены митрополиту Волоколамскому, викарию патриарха Московского и всея Руси Иллариону, оперной певице Хибле Герзмава и скульптору Александру Рукавишникову.

Ранее на пресс-брифинге Толстой назвал митрополита Иллариона "уникальным явлением в современной российской культуре, не имеющим аналогов по масштабу и разнообразию достижений, которые включают произведения литературы, музыкального искусства, искусства теледокументалистики и просветительские работы". Оперная дива Герзмава стала лауреатом премии за вклад в развитие отечественного и оперного искусства. По словам Толстого, Герзмава "все годы служила и продолжает служить в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, на сцене которого исполнила буквально все ведущие партии для сопрано, существующие в репертуаре театра". Скульптор Рукавишников - автор памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Феофану Греку, Федору Достоевскому, Мстиславу Ростроповичу, Антону Чехову, Сергею Рахманинову, Александру Набокову - награжден за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры. Как отметил Толстой, Рукавишников - скульптор с мировым именем, который уже в третьем поколении продолжает династию знаменитых скульпторов.

Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова, которая в 2020 году стала инициатором мер государственной поддержки НКО в период пандемии COVID-19. Эта же премия вручается президенту благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаине Захаровой.

Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства присуждается с 2005 года. В разные годы ее лауреатами были поэты Бэлла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, композитор Григорович, певица Анна Нетребко, балерина Светлана Захарова, композитор Юрий Башмет, актриса Алиса Фрейндлих, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также в сфере благотворительной деятельности были учреждены президентом в 2015 году.

На заседании Совета по правам человека в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение уравнять статус этих премий со статусом трех других госпремий РФ - в области научно-технической, литературной и гуманитарной деятельности. Это условие было распространено и на процедуру награждения, и на размер премий.

Размер государственных премий с 2020 года был увеличен до 10 млн рублей.

История России глазами художников и мечты о свободе

В субботу президент также посетит Новую Третьяковскую галерею на Крымском валу, где Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) представит главе государства экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".

"Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

На выставке представлено более 100 произведений живописи и исторические артефакты. Центральное место в экспозиции займут произведения, посвященные Александру Невскому, 800-летие со дня рождения которого отмечается в 2021 году.

Среди работ, представленных на выставке, картины Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Василия Верещагина, Александра Иванова, Василия Перова и других. Экспозиция выставки строится по тематическому принципу и включает шесть разделов: "Древняя Русь. Легенды и быль", "Московское царство. Иоанн Грозный", "Герои Смутного времени. Первые Романовы", "Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Военная история России XVIII - начала XX века".

Президент также осмотрит экспозицию "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии".

Впервые в российской и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран будут представлены на одной площадке. Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.