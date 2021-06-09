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Создатели "Спутника V" получили госпремию за 2020 год

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разработчики вакцины от коронавируса "Спутник V" стали лауреатами государственной премии в области науки и технологий за 2020 год, объявил помощник президента Андрей Фурсенко.

Это директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе Денис Логунов, а также начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич, сказал он.

Премия им присуждена за разработку и внедрение рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции.

12 июня в Кремле они получат почетный знак, диплом, а также денежную премию. Указом президента размер госпремии, которая присуждается с 2020 года, увеличен вдвое - до 10 млн рублей.

Как ранее сказал "Интерфаксу" советник президента Владимир Толстой, в 2021 году церемония, как и в прошлом году, будет более камерной, присутствовать на ней будут лауреаты и несколько приглашенных гостей. Торжественного приема в честь лауреатов вновь не будет.

Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий присуждается с 2005 года.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи Спутник V Александр Гинцбург коронавирус Кремль Андрей Фурсенко Владимир Толстой

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