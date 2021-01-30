В РПЦ назвали недопустимым вовлечение детей в политику

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви осудили тех, кто привлекает детей и подростков к участию в политических мероприятиях.

"Вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он признал, что в стране действительно есть много социальных проблем, очень высок уровень коррупции в отдельных государственных структурах. "Но это не повод для того, чтобы призывать подростков выходить на улицы", - подчеркнул митрополит.

Представитель РПЦ сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была в Российской империи перед Октябрьской революцией, когда появились "всякие пропагандисты" - одни из них сидели внутри страны, а многие за рубежом, в благополучной и мирной Швейцарии, и действовали оттуда.

"Мы знаем, к чему привела революция", - сказал он, выразив глубокое убеждение в том, что "государство должно развиваться эволюционным, а не революционным путем".

Как заявил митрополит Иларион, "мы не должны повторять ошибок нашей истории, а социальные проблемы мы должны решать вместе, всем миром".

23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что на них было задержано около 300 несовершеннолетних.