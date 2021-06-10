Художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Народный художник СССР Александр Шилов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации с коронавирусом.

"Это болтовня. Все хорошо, я работаю на даче, небольшая простуда, но чувствую себя хорошо", - сказал Шилов "Интерфаксу".

Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили, что художник попал в больницу с COVID-19. Утверждалось, что сначала он лечился дома, но затем был госпитализирован в состоянии средней тяжести.