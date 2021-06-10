Поиск

Художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Народный художник СССР Александр Шилов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации с коронавирусом.

"Это болтовня. Все хорошо, я работаю на даче, небольшая простуда, но чувствую себя хорошо", - сказал Шилов "Интерфаксу".

Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили, что художник попал в больницу с COVID-19. Утверждалось, что сначала он лечился дома, но затем был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Александр Шилов

Новости

На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за "некачественной песни"

На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за "некачественной песни"

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb
Умершие знаменитости

Cценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!" умер на 85-м году жизни

Семья Онассис выставила на аукцион картину кисти Черчилля

ПМЭФ-2021

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения
Пандемия коронавируса

Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии "Оскар"

Пандемия коронавируса

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за COVID-19

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Умершие знаменитости

Умерла актриса Нина Шацкая

Умерла актриса Нина Шацкая

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');