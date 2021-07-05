Заболевший COVID-19 Петр Мамонов пятые сутки находится на ИВЛ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Состояние актера и музыканта Петра Мамонова, заболевшего коронавирусом, по-прежнему крайне тяжелое, он остается в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила "Интерфаксу" его жена Ольга Мамонова.

"Состояние врачи оценивают (состояние) как крайне тяжелое, пятые сутки на ИВЛ", - сказала Мамонова.

Она отметила, что врачи и родные не понимают, где мог заболеть артист, так как он последнее время не передвигался по городу и сидел дома.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Как сообщила "Интерфаксу супруга артиста, из-за тяжелого течения болезни он был переведен в реанимацию.

Петр Мамонов - русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.