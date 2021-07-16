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Петра Мамонова похоронят на Верейском кладбище в Подмосковье 17 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Артиста и музыканта Петра Мамонова похоронят 17 июля на Верейском кладбище в Подмосковье, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ольга Мамонова.

"Петра Николаевича похоронят на Верейском кладбище, где он и хотел. Отпевание пройдет завтра в Донском монастыре в 09:30", - сказала Мамонова.

Прощание также пройдет в главном соборе Донского монастыря.

Мамонов скончался 15 июля от коронавируса. О госпитализации артиста с коронавирусом стало известно 1 июля. Как сообщила супруга Мамонова, он был госпитализирован в тяжелом состоянии 27 июня. В течение 15 суток он находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.

Петр Мамонов Ольга Мамонова Москва Коронавирус

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