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Ученица Сокурова получила главный приз на конкурсе "Особый взгляд" в Каннах

Ученица Сокурова получила главный приз на конкурсе "Особый взгляд" в Каннах
Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский режиссер Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова, получила главный приз конкурса авторского кино "Особый взгляд" за фильм "Разжимая кулаки", пишет Variety.

"Я очень рад за нее и от всей души поздравляю. Сам фильм я не видел. Знаю, что он снимался не в Петербурге, и я не читал его сценарий. Я искренне рад за Киру, она - очень трудолюбивый, настойчивый и сильный человек", - сказал Сокуров "Интерфаксу".

"Особый взгляд" - это вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля, победители которой получают поддержку во французском прокате.

Приз жюри достался фильму "Великая свобода" (режиссер Себастьян Мейсе, Австрия). Премия за актерский ансамбль присуждена французской картине "Хорошая мать" (режиссер Афсиа Эрзи), премия "Особый талант" - картине "Ягненок" (режиссер Вальдимар Йоханнссон). Специального упоминания жюри удостоена картина "Огненная ночь" (режиссер Татьяна Уэзо).

Сюжет картины "Разжимая кулаки" разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец перевез свою семью после трагических событий. Двух сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось.

74-й Международный Каннский кинофестиваль проходит с 6 по 17 июля.

Гости 74-го Каннского кинофестиваля

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Каннский фестиваль Франция Александр Сокуров Кира Коваленко

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