Фигурантам дела "Седьмой студии" вернули ноутбуки и телефон

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы вернул ноутбуки и телефон фигурантам дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и Софье Апфельбаум. Эти вещи у них были изъяты как вещественные доказательства во время следствия.

"Суд постановил возвратить по принадлежности законным владельцам вещественные доказательства по уголовному делу: Малобродскому - ноутбук, Апфельбаум ноутбук и мобильный телефон с зарядными устройствами", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Они ранее попросили вернуть им изъятое. Суд рассмотрел их ходатайство 9 марта.

Первые обыски по делу "Седьмой студии" прошли 23 мая 2017 года в "Гоголь-центре", дома у основателя студии, бывшего худрука "Гоголь-центра "Кирилла Серебренникова. Сообщалось, что в тот же день прошли обыски и дома у Софьи Апфельбаум, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), которая до прихода в РАМТ работала в Минкультуры.

Приговор по делу Мещанский суд вынес 26 июня 2020 года. Фигурантам дела - руководителям АНО "Седьмая студия" - вменили хищение 128 974 690 рублей, которые Минкультуры выделило из бюджета на театральный проект "Платформа".

Серебренников был признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы условно и оштрафован на 800 000 рублей.

Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 000 рублей, бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин - три года условно и штраф в 200 000 рублей.

Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, оштрафовал на 100 000 рублей и освободил ее от наказания за истечением сроков давности. Суд решил, что она приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии", что привело к причинению ущерба государству.

Никто из фигурантов не признал вину.