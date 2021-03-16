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Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Режиссер Спайк Ли
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский режиссер Спайк Ли, который должен был возглавить жюри отмененного 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году, останется председателем жюри и в 2021 году, сообщили организаторы смотра во вторник.

"Он пообещал поддержать наше возвращение на набережную Круазетт и сдержал свое слово! Мы рады подтвердить, что американский режиссер Спайк Ли будет председателем жюри 74-го Каннского фестиваля", - говорится в сообщении.

Полный состав жюри будет объявлен в начале июня.

Ранее сообщалось, что 74-й Международный Каннский кинофестиваль перенесен с мая на июль – он пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Спайк Ли – автор таких фильмов, как "Делай, как надо!", "Не пойман – не вор", "Черный клановец". В своих фильмах режиссер затрагивает такие темы, как расовые отношения, бедность и другие политические проблемы.

Международный Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен. Позже организаторы фестиваля сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. При этом они представили список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра.

Спайк Ли США Канны Каннский кинофестиваль

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