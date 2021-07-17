"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 74-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.

Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей.

Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля, Гран-при, получили сразу две работы: иранский фильм "Герой" режиссера Асгара Фархади и фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. Работа финского режиссера снята при поддержке Минкультуры РФ.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал французский режиссер Леос Каракс за картину "Аннетт".

Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс за роль в фильме "Нитрам" австралийского режиссёра Джастина Курзеля. Награда за лучшую женскую роль досталась Ренате Рейнсве за работу в фильме норвежского режиссера Йоакима Триера "Худший человек на свете".

Приз за лучший сценарий достался японскому фильму "Сядь за руль моей машины" режиссёра Рюсукэ Хамагути, который экранизировал рассказ Харуки Мураками.

Приз жюри достался двум картинам - "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.

Почетную Золотую пальмовую ветвь вручили итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.

74-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 6 по 17 июля. Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля представляла работа Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".