Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Анджелина Джоли добилась дисквалификации судьи, который вел гражданское дело об опекунстве над детьми. Об этом сообщает BBC News.

Судебный процесс об опеке над детьми с Брэдом Питтом начался после того, как пара подала на развод в 2016 году. Частный судья Джон Одеркирк вынес решение, которое предоставило Питту совместную опеку в мае этого года, однако в пятницу калифорнийский суд согласился с апелляцией Джоли об отстранении судьи от дела.

В своем постановлении суд заявил, что судья Удеркирк не раскрывал своих деловых отношений с адвокатами Питта, что является "этическим нарушением", которое может поставить под сомнение "способность судьи быть беспристрастным". Джоли, со своей стороны, подвергла критике решение судьи Удеркирка не позволять детям давать показания на слушаниях по делу.

Это решение означает, что судебная тяжба за пятерых несовершеннолетних детей Джоли и Питта может быть возобновлена. Спор об опеке касается пятерых младших детей пары: 17-летней Пакс, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Нокса. Самый старший, 19-летний Мэддокс, по закону в опеке уже не нуждается.

После инцидента в самолете Джоли потребовала предоставить ей опеку над их шестью детьми, однако она не возражает, чтобы Питт навещал их.

Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году. Джоли и Питт были вместе с 2004 года, они поженились в августе 2014 года. У пары трое усыновленных и трое собственных детей. Актриса называла основанием для расторжения брака серьезные противоречия между супругами, в частности, в вопросах воспитания детей. В ноябре 2016 года Брэд Питт заявил о своем намерении добиться совместной опеки над детьми. На этот шаг Питта подтолкнуло требование Джоли отдать ей полную опеку над шестью детьми в возрасте от восьми до 15 лет. Соглашение об опеке, к которому пришли супруги в 2018 году, со сменой судьи становится недействительным.

Анджелина Джоли Брэд Питт

Новости по теме

Новости

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

СКР проверит сообщения об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан"

Ученица Сокурова получила главный приз на конкурсе "Особый взгляд" в Каннах

Ученица Сокурова получила главный приз на конкурсе "Особый взгляд" в Каннах

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе
Умершие знаменитости

Умер артист и музыкант Петр Мамонов

Умер артист и музыкант Петр Мамонов

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Умер режиссер Александр Стефанович

Умер режиссер Александр Стефанович

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций на "Эмми"

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций на "Эмми"

Состояние Петра Мамонова улучшилось

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');