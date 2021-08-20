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"Ночь кино" пройдет в РФ в офлайн-формате

"Ночь кино" пройдет в РФ в офлайн-формате
Ольга Любимова
Фото: Пресс-служба

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 28 августа в офлайн-формате, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Шестая всероссийская акция "Ночь кино" состоится 28 августа офлайн. Примут участие порядка четырех тысяч площадок из 81 субъекта страны (кинотеатры, открытые медиапространства, дома культуры, библиотеки и музеи) (...) Сеансы будут организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - сказала Любимова журналистам во время поездки в Архангельскую область.

Она отметила, что в рамках акции состоятся показы трех российских картин: фильма-катастрофы "Огонь" Алексея Нужного, семейной драмы "Пальма" Александра Домогарова-младшего, сказки-фэнтези "Конек-Горбунок" Олега Погодина.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в шестой раз. Во время акции кинотеатры и музеи проводят концерты и кинопоказы. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ночь кино

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