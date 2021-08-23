Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов
Художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Представители московского театра имени М.Н. Ермоловой готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука Олега Меньшикова, после обвинений в незаконном сокращении части сотрудников театра.

"Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью", - заявили "Интерфаксу" в театре.

КультураОлег Меньшиков покинул должность директора театра ЕрмоловойЧитать подробнее

В театре подчеркивают, что все решения руководства о кадровых изменениях основаны на трудовом кодексе РФ.

Уточняется, что среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. "В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива - как творческой, так и внутренней", - заявили в организации.

Комментируя сообщения об изменении репертуарной политики театра, в МДТ имени Ермоловой сообщили, что все изменения осуществляются в соответствии с уставом, при этом учитывается заинтересованность зрителей, а также экономическая целесообразность. "Следует отметить, что действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объёма доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом", - добавили в театре.

В театре подчеркнули, что он регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, в ходе которых "уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий. Это даёт право дирекции театра оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра группой артистов, находящихся в списке на сокращение".

Ранее стало известно, что уволенные артисты обратились к президенту РФ с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в театре уволена часть сотрудников на фоне пандемии, что вызвало недовольство артистов.

22 августа СМИ сообщили, что Меньшиков ушел с поста.

Москва театр им.Ермоловой Олег Меньшиков

Новости по теме

Новости

Олег Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама
Умершие знаменитости

В Японии умер "крестный отец судоку"

В Японии умер "крестный отец судоку"

Бэнкси подтвердил авторство 10 работ на восточном побережье Англии

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Бастрыкин поручил проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Пандемия коронавируса

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

Фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основной конкурс кинофестиваля в Венеции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');