Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Представители московского театра имени М.Н. Ермоловой готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука Олега Меньшикова, после обвинений в незаконном сокращении части сотрудников театра.

"Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью", - заявили "Интерфаксу" в театре.

В театре подчеркивают, что все решения руководства о кадровых изменениях основаны на трудовом кодексе РФ.

Уточняется, что среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. "В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива - как творческой, так и внутренней", - заявили в организации.

Комментируя сообщения об изменении репертуарной политики театра, в МДТ имени Ермоловой сообщили, что все изменения осуществляются в соответствии с уставом, при этом учитывается заинтересованность зрителей, а также экономическая целесообразность. "Следует отметить, что действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объёма доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом", - добавили в театре.

В театре подчеркнули, что он регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, в ходе которых "уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий. Это даёт право дирекции театра оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра группой артистов, находящихся в списке на сокращение".

Ранее стало известно, что уволенные артисты обратились к президенту РФ с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в театре уволена часть сотрудников на фоне пандемии, что вызвало недовольство артистов.

22 августа СМИ сообщили, что Меньшиков ушел с поста.