Олег Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Олег Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой до ситуации с массовым с увольнениями артистов, сообщает газета "Известия".

Об этом заявил новый руководитель Сергей Кузоятов. Таже Кузоятов сообщил о том, что Меньшиков пытался "до последнего отстаивать своих актеров".

Сергей Кузоятов также подчеркнул, что увольнения касались лишь тех артистов, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену". По его словам, отстраненные сотрудники "вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад".

Ранее сообщалось, что артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в театре уволена часть сотрудников на фоне пандемии, что вызвало недовольство артистов.