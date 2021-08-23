Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Меньшиков остался худруком театра имени Ермоловой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Олег Меньшиков останется художественным руководителем Московского театра имени М. Н. Ермоловой, а пост директора он покинул еще в июне, сообщили "Интерфаксу" в театре.

Директором театра стал Сергей Кузоятов.

О том, что Меньшиков оставил должность директора, Кузоятов 22 августа сообщил "Известиям".

Ранее сообщалось, что из театра уволили часть сотрудников.

Недовольные артисты обратились к президенту Владимиру Путину и попросили инициировать проверку Меньшикова и законности сокращения штата. По их мнению, худрук решил уволить неугодных ему артистов под предлогом оптимизации. Они обратили внимание, что во время пандемии театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому их не убеждают разъяснения менеджмента о необходимости экономить средства.

Кузоятов объяснил, что были уволены только те актеры, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену", не появлялись на рабочем месте, но получали зарплату.

23 августа пресс-служба театра заявила, что все сокращения персонала соответствовали уставу и Трудовому кодексу и что организация будет судиться с артистами, оклеветавшими Меньшикова и других представителей руководства.

Олег Меньшиков Театр Ермоловой Москва Сергей Кузоятов

Новости по теме

Новости

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Олег Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама
Умершие знаменитости

В Японии умер "крестный отец судоку"

В Японии умер "крестный отец судоку"

Бэнкси подтвердил авторство 10 работ на восточном побережье Англии

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Бастрыкин поручил проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Пандемия коронавируса

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');