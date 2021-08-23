Меньшиков остался худруком театра имени Ермоловой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Олег Меньшиков останется художественным руководителем Московского театра имени М. Н. Ермоловой, а пост директора он покинул еще в июне, сообщили "Интерфаксу" в театре.

Директором театра стал Сергей Кузоятов.

О том, что Меньшиков оставил должность директора, Кузоятов 22 августа сообщил "Известиям".

Ранее сообщалось, что из театра уволили часть сотрудников.

Недовольные артисты обратились к президенту Владимиру Путину и попросили инициировать проверку Меньшикова и законности сокращения штата. По их мнению, худрук решил уволить неугодных ему артистов под предлогом оптимизации. Они обратили внимание, что во время пандемии театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому их не убеждают разъяснения менеджмента о необходимости экономить средства.

Кузоятов объяснил, что были уволены только те актеры, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену", не появлялись на рабочем месте, но получали зарплату.

23 августа пресс-служба театра заявила, что все сокращения персонала соответствовали уставу и Трудовому кодексу и что организация будет судиться с артистами, оклеветавшими Меньшикова и других представителей руководства.