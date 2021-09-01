78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Старейший международный киносмотр, 78-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо.

Откроет кинофестиваль в этом году картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

В основном конкурсе смотра примут участие 21 картина. За "Золотого льва" поборются работы Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна"), Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус в главных ролях), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман в главной роли), Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы) и др.

Россия на киносмотре

Россию на смотре в основном конкурсе представит картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал".

Фильм создан при поддержке Минкультуры РФ. Главную роль в ней исполнил Юрий Борисов. "Капитан Волконогов бежал" - драма с элементами триллера. Жизнь главного героя, капитана Волконогова, резко меняется: обвиненный в преступлении, он скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть. Но на этом пути его ждет множество испытаний. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.

Для Меркуловой и Чупова это уже вторая совместная работа, которая участвует в программе фестиваля в Венеции. В 2018 году в конкурсе "Горизонты" был представлен их фильм "Человек, который удивил всех".

"Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - отмечала Меркулова.

Кроме того, Россию на фестивале представит картина "Мама, я дома" российского режиссера Владимира Битокова, которая включена в программу Orizzonti Extra. Это новая конкурсная программа фестиваля, которая заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию Sconfini. В фокусе Orizzonti Extra - новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира. В программе будут представлены фильмы различных жанров и форматов, оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм. Главные роли в Российской картине исполнили Ксения Раппопорт и Юрий Борисов. "Мама, я дома" - вторая полнометражная работа режиссера.

В параллельной программе киносмотра покажут картину Екатерины Селенкиной "Обходные пути".

О фестивале

Старейший киносмотр продлится до 11 сентября. По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри. По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва". Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

Жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля в этом году возглавит южнокорейский режиссер, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и лауреат премии Оскар Пон Чжун Хо. Вместе с ним в состав жюри вошли режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.