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Французский фильм "Событие" стал обладателем "Золотого льва"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Событие" французского режиссера Одри Диван.

Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролась 21 картина.

Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки".

Гран-при жюри был отмечен фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино. Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Джон Аркилла за роль в фильме "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшей в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодоваро.

Приз за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм "Незнакомая дочь", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получил итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм "Дыра", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Филиппо Скотти за фильм Соррентино.

Награду в номинации "Лев будущего" получила картина "Imaculat" режиссеров Моники Стэн и Джорджа Чипер-Лиллемарка.

Россию в основном конкурсе старейшего смотра представляла картина "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

78-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября.

Венецианский кинофестиваль

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