Фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основной конкурс кинофестиваля в Венеции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошел в основной конкурс Венецианского международного кинофестиваля, сообщил художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

Картина создана при поддержке Минкультуры РФ. Главную роль в ней исполнил Юрий Борисов. "Капитан Волконогов бежал" - драма с элементами триллера. Жизнь главного героя, капитана Волконогова, резко меняется: обвиненный в преступлении, он скрывается на окраине города, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Съемки фильма проходили в Петербурге.

Для Меркуловой и Чупова это уже вторая совместная работа, которая участвует в программе фестиваля в Венеции. В 2018 году в конкурсе "Горизонты" был представлен их фильм "Человек, который удивил всех". "Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - отметила Меркулова, слова которой привели в пресс-службе Минкультуры РФ.

78-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо в Венеции с 1 по 11 сентября.

Фильмом открытия фестиваля станет картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

В основной конкурс фестиваля вошли новые работы Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна"), Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус в главных ролях), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман в главной роли), Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы) и др.

Жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля возглавит южнокорейский режиссер, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и лауреат премии Оскар Пон Чжун Хо. Вместе с ним в состав жюри вошли режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.